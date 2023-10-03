IT-эксперт назвал полный запрет VPN в России борьбой с ветряными мельницами IT-эксперт Геллер: технологию VPN в России полностью заблокировать невозможно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

VPN — это не приложение, а технология, которую в России полностью заблокировать невозможно, заявил NEWS.ru главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru IT-эксперт Артем Геллер. По его словам, сервис можно запускать без скачивания программ. При этом он отметил, что приложения для VPN можно создавать бесконечно много, их блокировка подобна борьбе с ветряными мельницами.

Технологию заблокировать невозможно, отдельные VPN-клиенты — да. Но лишь малую часть. Это борьба с ветряными мельницами. Эти приложения можно плодить по 10, по 100 штук в день, — сказал Геллер.

Он также отметил, что, несмотря на блокировки, пользователи всегда найдут альтернативу в интернете. Кроме того, Геллер обратил внимание на отсутствие государственной альтернативы VPN, о которой «много говорили».

Ранее заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде РФ Артем Шейкин заявил, что Роскомнадзор намерен издать приказ, в рамках которого с 1 марта 2024 года все VPN-сервисы в магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам. Он подчеркнул, что особенно важно будет ограничить доступ к приложениям компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).