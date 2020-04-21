Историк-арабист Олег Большаков умер в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/d8b85986-83f1-11ea-8b74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейший советский и российский специалист по истории арабских стран эпохи Средневековья и экс-главный научный сотрудник Института восточных рукописей (ИВР) РАН в Санкт-Петербурге Олег Большаков умер на 91-м году жизни. Учёный скончался после непродолжительной, но тяжёлой болезни.

В 2000-м году покойный стал лауреатом Госпремии РФ в области науки и техники. Его крупнейшим и одним из главных трудов считается четырёхтомник «История Халифата». По степени изучения источников сочинение не имеет мировых аналогов. Сокращённый вариант работы лёг в основу учебного пособия для студентов, говорится на сайте ИВР.

Вклад, который внёс Олег Георгиевич в понимание широкой российской общественностью исламского мира, его истории и культуры, огромен. Его фундаментальные научные труды знакомили наших соотечественников с многообразным и сложным узором исламской цивилизации, — заявил председатель совета Муфтиев России Равиль Гайнутдин.

Работе в ИВР РАН Большаков отдал около 50 лет своей жизни. Участвовал в археологических раскопках, в том числе и в Ираке в составе советской экспедиции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скончался известный археолог, историк и автор более 40 книг Лев Клейн. Учёному было 92 года. Его считают одним из основателей теоретической археологии, он лично участвовал в раскопках славянских городов, курганов бронзового века и скифо-сарматского времени. Учёный являлся профессором Санкт-Петербургского государственного университета, а после выхода на пенсию в 70-летнем возрасте продолжил преподавание в зарубежных университетах.