Источник: воронежский губернатор покинет пост из-за болезни

Ушедший на больничный губернатор Воронежской области Александр Гусев рискует потерять пост, сообщил источник NEWS.ru в регионе. По словам собеседника, политик находится в состоянии, которое потребует как минимум длительной реабилитации, «если он выкарабкается». Сейчас обязанности главы области исполняет заместитель Гусева Виталий Шабалатов. ТАСС со ссылкой на источники ранее сообщал, что у главы области коронавирус.
Новый губернатор будет. Не уберегли, — сказал собеседник NEWS.ru.
Вероятность ухода Гусева источник оценил как крайне высокую — 99%. Он добавил, что в правительстве региона уже преобладают «чемоданные настроения».
Собеседник рассказал, что Гусев обратился к медикам ещё в конце сентября. Сейчас он может быть уже в Москве, куда его доставили на лечение на вертолёте.
О том, что Гусев ушёл на больничный, стало известно утром 6 октября. В Telegram-канале местного правительства
При этом агентство со ссылкой на источники в медицинских кругах региона сообщило, что у политика COVID-19.
В своём Telegram-канале Гусев в тот же день
Обстановка в регионе продолжает оставаться под личным моим контролем, — подчеркнул он.
3 февраля пресс-служба региона