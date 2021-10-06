Источник: воронежский губернатор покинет пост из-за болезни

Ушедший на больничный губернатор Воронежской области Александр Гусев рискует потерять пост, сообщил источник NEWS.ru в регионе. По словам собеседника, политик находится в состоянии, которое потребует как минимум длительной реабилитации, «если он выкарабкается». Сейчас обязанности главы области исполняет заместитель Гусева Виталий Шабалатов. ТАСС со ссылкой на источники ранее сообщал, что у главы области коронавирус.

Новый губернатор будет. Не уберегли, — сказал собеседник NEWS.ru.

Вероятность ухода Гусева источник оценил как крайне высокую — 99%. Он добавил, что в правительстве региона уже преобладают «чемоданные настроения».

Собеседник рассказал, что Гусев обратился к медикам ещё в конце сентября. Сейчас он может быть уже в Москве, куда его доставили на лечение на вертолёте.

О том, что Гусев ушёл на больничный, стало известно утром 6 октября. В Telegram-канале местного правительства сообщили , что он возложил свои обязанности на своего заместителя Виталия Шабалатова. Врио главы региона подтвердил журналистам ТАСС эту информацию, не назвав диагноза. Он пообещал, что его начальник «скоро выйдет».

При этом агентство со ссылкой на источники в медицинских кругах региона сообщило, что у политика COVID-19.

В своём Telegram-канале Гусев в тот же день написал , что продолжает работать несмотря на больничный.

Обстановка в регионе продолжает оставаться под личным моим контролем, — подчеркнул он.