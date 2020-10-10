Журналист Павел Лобков госпитализирован с травмой головы

https://static.news.ru/photo/7643bffa-0c51-11eb-82e4-fa163e074e61_660.jpg Павел Лобков Фото: ПОКА ТУТ/wikimedia.org

Журналист Павел Лобков, известный по работе на телеканале НТВ, а ныне являющийся ведущим «Дождя», был доставлен в одну из столичных больниц с сотрясением мозга. Об этом сообщил источник в экстренных службах Москвы.

Отмечается, что у Лобкова диагностировано не только сотрясение, но и ушибы лица и головы. По словам источника, журналист получил закрытую черепно-мозговую травму.

Исходя из имеющихся предположений, Лобков сам упал и ударился. Врачей журналисту вызвали на дом. На момент приезда медиков он находился в нетрезвом состоянии, передаёт телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал о госпитализации певицы Валентины Легкоступовой. Она с черепно-мозговой травмой попала в больницу, где вскоре скончалась. СМИ сообщали, что она перед инцидентом вместе с супругом, яхтсменом Юрием Фирсовым, несколько дней не выходила на связь. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако родственники певицы считают, что к этому может быть причастен её муж, писал NEWS.ru.