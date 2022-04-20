Не для всех: на рынке фастфуда оценили новость о возвращении «Макдоналдса»

«Макдоналдс» открывает свои рестораны, но не для гостей. Обслуживать будут только благотворительные организации. Компания уже запустила соответствующую рекламу, рассказал NEWS.ru источник, работающий на рынке фастфуда. Помещения кафе отдадут волонтёрам из разных фондов. При этом «Макдоналдсу» необходимо время, чтобы вернуться в работу, так как некоторые компании, работавшие с ним, больше не поставляют свои товары.

Мы знаем, что «Макдоналдс» открывает рестораны не для гостей, а для благотворительных фондов, грубо говоря, помещения будут использоваться не по назначению. Реклама, которую они начали размещать на прошлой неделе, о благотворительности, там так и говорится: «Мы открываем рестораны для волонтёров и благотворительных фондов». Чтобы открыться, им нужны продукты, найти и привезти — это не такой быстрый процесс, нужно время, чтобы раздобыть мясо, и самое главное — это раздобыть газировку. У них контракт с Coca-Cola, которая больше не поставляет никому свою жидкость, в «Мираторге» нам подтвердили, что «Макдоналдс» не размещал заказы на мясо, — поделился источник.

В «Макдоналдсе» отказались комментировать эту информацию.

Нам очень жаль, но вот такая у нас сейчас секретность, без комментариев! — ответила старший менеджер по связям с общественностью «Макдоналдса» в России Наталья Меркушова.

Косвенно эту информацию NEWS.ru подтвердил директор компании «Теремок» Михаил Гончаров.

Больше вам скажу, объявление о кастинге в рекламный ролик «Макдональдса», который сегодня гуляет по Telegram-каналам, присылали в одну из моих групп, — сказал он.

Ранее международный кулинарный судья Николай Баратов в разговоре с NEWS.ru заявил, что Россия может с лёгкостью найти альтернативу «Макдоналдсу». Сам он надеется, что именно эта сеть ресторанов ушла навсегда.

14 марта в пресс-службе «Макдоналдса» заявили, что рестораны будут работать до конца дня из-за завершения производственных процессов на некоторых предприятиях. Решение логистических и других проблем, которые возникли перед компанией, может занять примерно 45 дней, после чего не исключено повторное открытие ресторанов.