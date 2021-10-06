Стало известно, сколько времени россияне проводят в соцсетях

Жители России проводят в социальных сетях в среднем три часа в день. Большинство из россиян пользуются ими на рабочих местах. Об этом говорится в исследовании компании «Лаборатория Касперского».

Согласно опросу, 38% граждан используют соцсети в качестве помощи на работе. Около 30% отслеживают сообщения блогеров, почти половина из них (45%) отметили, что это помогает им сбежать от реальности.

Каждый десятый (11%) отмечает, что чувствует, будто ему чего-то недостает, если оказывается не в курсе новостей из жизни лидеров мнений, — говорится в исследовании.

Отмечается, что 39% опрошенных изменили своё отношение к некоторым вопросам благодаря известным людям, 26% вдохновились их стилем или привычками. Кроме того, 24% респондентов отправляли блогерам личные сообщения, ещё 24% полагают, что могли бы дружить с ними.

Опрос проводился в 25 странах среди более чем 15 тысяч человек. В России в нём приняли участие 504 человека.

Ранее сообщалось, что основными пострадавшими от периодически повторяющихся сбоев в международных социальных сетях можно считать интернет-зависимых «цифровых наркоманов». Об этом заявил психолог Михаил Шорс.

По его словам, чувства, которые испытывают такие люди, схожи с зависимостью от героина и табака. Он посоветовал интернет-зависимым в первую очередь осознать наличие проблемы. Шорс признался, что социальные сети угнетают психику и тем людям, которые начали тревожиться из-за прошедших сбоев, стоит серьёзно задуматься над состоянием своего ментального здоровья.