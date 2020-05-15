Исследование показало стоимость суточного рациона в России

https://static.news.ru/photo/3c4e2b80-969c-11ea-83a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России было проведено исследование, в ходе которого выяснилась стоимость суточного рациона в разных регионах страны. В проекте, названном «Котлеты с пюрешкой», приняли участие 42 города, включая 16 городов-миллионников.

Дешевле всего условный рацион обходится жителям Омска — 252,02 рубля. В Иркутске стоимость составила 352,18 рубля, В Мурманске — 321,2 рубля, а в Томске — 311,4 рубля.

Отмечается, что в Севастополе условный рацион обойдётся гражданам в 291,59 рубля, в Красноярске — в 293,92 рубля.

Организаторы исследования в ходе проекта сравнивали стоимость рациона со стоимостью прожиточного минимума для работающего населения в конкретном регионе и средней номинальной начисленной заработной платой. Выяснилось, что в большинстве случаев суточный рацион стоит 20–30% от среднесуточного дохода. Также на него уходит приблизительно 70–75% прожиточного минимума.

Особые показатели продемонстрировала столица. В Москве местные жители на условный суточный рацион тратят 10% дневного дохода и примерно 48% прожиточного минимума.

Как ранее писал NEWS.ru, расходы на еду во время пандемии составляют более половины бюджета 70% жителей России, свидетельствуют данные совместного исследования сервиса «Работа.ру» и ИТ-компании «Эвотор».