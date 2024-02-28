Исполнивший роль депутата Наливкина актер оказался в беде Актер из скетчей про депутата Наливкина перестал ходить и живет без отопления

Фото: vk.com/gnezdilov125

Сергей Неретин и Вячеслав Гнездилов

Сыгравший роль депутата Наливкина актер Сергей Неретин оказался прикован к кровати из-за некроза тазобедренного сустава, сообщил в соцсети «Вконтакте» заместитель председателя думы Спасского муниципального района Приморского края Вячеслав Гнездилов. По его словам, сейчас комик живет в бараке без центрального отопления на окраине Уссурийска.

После завершения съемок в скетчах про гиперактивного чиновника актер фактически остался без средств к существованию. Да и условия его проживания оставляют желать лучшего - комната в бараке без центрального отопления на окраине Уссурийска. Топить печь вынуждены чем придется. Также у Андрея отмечаются серьезные проблемы со здоровьем. <...> Решается вопрос об операции по замене сустава, выставлении группы инвалидности, — рассказал Гнездилов.

Неретин, по словам Гнездилова, бросил пить и курить. Сейчас политик ищет варианты по квоте на операцию по восстановлению сустава.

В 2020 году Неретин был задержан за то, что матерился в общественном месте. В итоге ему назначили пять суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве.