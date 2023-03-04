Интимный след в убийстве создателя «Спутника V»: кто расправился с ученым

Фото: t.me/skmoscowgsu

Сотрудники СКР в квартире убитого Андрея Ботикова

3 марта стало известно, что в столичном районе Щукино был найден убитым 48-летний старший научный сотрудник Центра Гамалеи, один из создателей российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Андрей Ботиков. Его тело было обнаружено в собственной квартире на улице Рогова. Согласно основной версии следствия, с мужчиной мог жестоко расправиться приехавший к нему домой работник сферы интимных услуг после того, как Ботиков отказался оплачивать работу гостя. Подробности громкого убийства — в материале NEWS.ru.

Кто такой Ботиков

Андрей Ботиков являлся сотрудником Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По словам коллег, он принимал активное участие в разработке вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», за что указом президента России был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

С начала пандемии COVID-19 принимал активное участие во всех исследованиях, связанных с изучением вируса SARS-CoV-2, разработке моделей COVID-19 у животных, разработке вакцины для профилактики COVID-19. За исследования в июне 2021 года указом президента был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Андрей Геннадьевич был не только высококлассным специалистом, но и очень добрым и отзывчивым человеком, который всегда готов прийти на помощь, — рассказали «Газете.Ru» в центре Гамалеи.

Что произошло

Первым о покушении на убийство Ботикова рассказало агентство Regnum со ссылкой на источник. Изначально сообщалось, что ученого пытались задушить, но он сумел выжить. Позднее Следственный комитет России подтвердил смерть сотрудника Центра Гамалеи. На теле убитого были найдены следы удушения, несколько ножевых ранений и ссадин.

После этого СМИ стали распространять версию о том, что Ботикова могли убить его знакомые, пришедшие в гости. В Сети появилось видео с камер наблюдения у подъезда ученого, на котором видно, как мужчина и женщина, предположительно, имеющие отношение к убийству, заходят в дом за несколько часов до обнаружения трупа.

Позднее Mash сообщил, что вероятные убийцы сотрудника Центра Гамалеи являются работниками интимной сферы. По данным Telegram-канала, Ботиков не смог договориться с ними по цене, из-за чего его и задушили ремнем. Эту версию подтвердили «Коммерсанту» в главном управлении Следственного комитета по Москве. В ведомстве рассказали, что гость значительно превосходил ученого по габаритам, что и помогло ему задушить хозяина квартиры.

Что именно делали мужчины, неизвестно, однако «видом и количеством» оказанных ему услуг ученый в итоге остался недоволен, о чем заявил модели, — утверждает издание.

Фото: t.me/moscowcourts Хорошевский суд Москвы отправил под арест обвиняемого в убийстве Андрея Ботикова

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ). Подозреваемые в убийстве Ботикова были быстро задержаны. Как сообщил Mash, ими оказались двое жителей Калуги, 29-летний Алексей Змановский и 18-летняя Ольга Дубойская. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что интимные услуги должен был оказывать именно Змановский. В результате конфликта мужчина стал душить ученого ремнем, а девушка караулила у дверей квартиры. Позже стало известно, что Змановский уже отбывал наказание в виде 10 лет колонии за похищение человека.

Уроженец Калуги признался в совершенном преступлении. Хорошевский суд Москвы арестовал его на два месяца.

Коллеги убитого Ботикова отказываются комментировать произошедшее и лишь выражают соболезнования близким и родным ученого.