Названа пищевая привычка россиян, вызывающая инсульт и онкологию Эндокринолог Новикова: злоупотребление солью чревато онкологией и инфарктом

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Чрезмерное потребление соли — привычка слишком сильно солить блюда — чревато онкологией органов ЖКТ и повышенным риском инфаркта и инсульта, рассказала NEWS.ru эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова. Медик отметила, что суточная норма для взрослого человека — пять граммов поваренной соли, около одной чайной ложки.

Поскольку пищевая соль — это основной источник натрия, то избыток ее употребления приводит к повышению артериального давления, увеличению риска развития инфаркта и инсульта, не говоря уже о банальных отеках, потому что происходит задержка жидкости в организме. Привычка досаливать пищу может обернуться риском возникновения язвы желудка и даже онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, — объяснила Новикова.

По ее словам, 80% соли, которую человек потребляет ежедневно, приходится на «скрытую» ее часть: она содержится в обработанных пищевых продуктах, таких как хлеб, печенье, различная выпечка, колбасы, сыры, чипсы, консервы и т. д. Новикова подчеркнула, что лучше предпочесть соли и приправам петрушку, укроп, сельдерей, куркуму, «тогда вероятность пересолить будет меньше, и пища будет более здоровой».

Ранее диетолог Екатерина Бурляева рассказала, что конфеты из сухофруктов — инжира, кураги, чернослива — полезнее обычных шоколадных. По ее словам, такие сладости менее калорийны и при этом богаты витаминами и микроэлементами. При этом она отметила, что конфеты из сухофруктов являются деликатесом, поэтому злоупотреблять ими не следует. В день их можно съедать не более четырех штук.