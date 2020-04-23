Иногородние автономера возьмут «на карандаш» в Москве

https://static.news.ru/photo/fd9b9f3e-8576-11ea-8d88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские власти начнут следить за автомобилями с иностранными и иногородними номерами сильнее обычного. Руководство региона объяснило меры борьбой с пандемией коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

Нарушителей режима самоизоляции вычислят с помощью камер видеонаблюдения. Водителям грозит штраф — 5 тысяч рублей, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Камеры фотовидеофиксации в автоматическом режиме вычисляют водителей без пропусков. Далее эти фото направляются в МАДИ и проходят тщательную обработку, — добавили в мэрии.

Около 15% водителей передвигались по Москве без спецпропуска с момента введения автоматической проверки.

За сутки с момента введения автоматической проверки на дороги столицы выехало около 1 млн 730 тысяч автомобилей. 250 тысяч водителей — порядка 15% — не оформили цифровые пропуска.

Как писал NEWS.ru, московские дороги 23 апреля 2020 года оказались на 82% менее загруженными, чем в эту же дату 2019 года. Пассажиропоток в метро сократился на 84%.

В России на 23 апреля общее число инфицированных достигло 62 773, 4891 человек выздоровел, умерли 555 человек.