Информационный пузырь лопнет: эксперт о планах влияния властей на соцсети

Инициатива властей взять под контроль работу рекомендательных алгоритмов социальных сетей позволит пользователям разрушать «информационный пузырь», в котором они находятся, и исключать манипулирование данными, заявил NEWS.ru главный разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер. Так он прокомментировал разработку законопроекта, обязывающего соцсети разрешать отключение алгоритма, формирующего ленту новостей.

То, что получит пользователь при возможности отключения [рекомендаций] и есть реальная картина мира. Информационный пузырь, который создают соцсети [лопнет], — считает Геллер.

По его словам, в соцсетях занимаются манипулированием пользователями в первую очередь для увеличения финансовых показателей, а затем уже для политических и экономических задач. Геллер отметил, что появление возможности отключать рекомендации будет очень важным шагом для тех из пользователей, кто воспользуется этой функцией.

Если эта кнопка будет работать честно, то не будет информационного пузыря, у соцсетей не будет возможности манипулировать данными, это самое важное и законодатели именно на этом акцент делают, - отметил эксперт.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, комментируя эту инициативу, отметил, что «не очень понимает логики» депутатов, которые, судя по всему, решают свои политические задачи. Он уверен, что если пользователи станут отключать рекомендации, то не будут использовать эти сервисы.

Ранее стало известно о планах российских властей контролировать алгоритмы рекомендаций в социальных сетях. Готовящийся законопроект предлагает предупреждать пользователей о том, что информация предлагается им на основе анализа данных и люди смогут отключить алгоритмы, формирующие контент.