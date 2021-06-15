Инфекционист назвал условие для введения локдауна в Москве

https://static.news.ru/photo/500542c4-cdca-11eb-a90f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Локдаун в Москве возможен в случае, если больницы из-за нехватки мест не смогут принимать тех, кто болен COVID-19 в тяжёлой форме. Такого мнения придерживается врач-инфекционист Евгений Тимаков, сообщает РИА Новости.

Всё будет зависеть от того, как резко будет продолжаться рост заболеваемости, от наличия мест в больницах. Если мест в больницах уже не будет и коронавирусная инфекция будет протекать более тяжело, то да, такие ограничения будут оправданы, — сказал он агентству.

По словам специалиста, в такой ситуации заболевших просто негде будет лечить.

По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, в Москве за минувшие сутки выявлено 6805 новых случаев заражения. Мэр столицы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. Он также призвал работодателей перевести на удалёнку всех сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, в Москве приостановлена работа заведений общепита и клубов в ночное время.

Неделю назад градоначальник заявил, что, несмотря на сложную эпидситуацию, новый локдаун вводиться не будет.