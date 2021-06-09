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Собянин: в Москве не планируется вводить новый локдаун

14:13, 09 июня 2021
Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, новый локдаун в Москве вводиться не будет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.

Согласно данным оперштаба, в Москве за сутки выявлено 4124 новых случая заражения коронавирусом. Этот показатель стал максимальным с середины января.

Тем не менее мы никаких локдаунов не собираемся вводить, — цитирует агентство градоначальника.

По его словам, столичные власти считают, что смогут справиться с ситуацией, не прибегая к данной мере. При этом столичные власти планируют открыть дополнительные больницы, которые будут принимать пациентов с COVID.

В целом по России суточный рост заболеваемости COVID-19 впервые с начала марта превысил 10 тысяч случаев. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил это тем, что летом граждане становятся гораздо мобильнее, чем в зимний период, а также активнее общаются друг с другом. Он призвал россиян прививаться, чтобы уберечь себя и своих близких.

В депздраве столицы заявили, что у москвичей появилась возможность вакцинироваться по месту работу. Речь идёт о сотрудниках крупных и средних компаний. Процедура будет проведена выездной медицинской бригадой по запросу работодателя.

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