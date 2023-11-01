Иммунолог напомнил, как защитить себя от простуды Иммунолог Болибок: осенью важно избегать переохлаждения

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В осенний период следует избегать переохлаждений и сквозняков, чтобы защитить себя от простудных заболеваний, напомнил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. В беседе с KP.RU специалист подчеркнул, что из-за местного переохлаждения происходит спазм сосудов, в этом месте уменьшается кровообращение, из-за чего образуется дефицит антител и клеток иммунной системы.

У людей с хроническим фарингитом или хроническим тонзиллитом микробы в носоглотке находятся постоянно, вот и получается, что ветерок, сквозняк — спазм возник, нарушение кровообращения, а микробам только этого и надо, чтобы заболевание вышло в острую фазу, — пояснил врач.

Кроме того, важно не забывать об увлажнении воздуха: влажность должна составлять от 40% до 70%. В отопительный сезон из-за особенностей вентиляции воздух пересыхает, предупредил врач. По его словам, ночью, когда человек спит, он не контролирует свое дыхание. В этот момент может возникнуть избыточная сухость слизистой носоглотки, из-за чего начнется ее воспаление. Иммунолог посоветовал контролировать влажность воздуха в помещении при помощи специальных приборов.

Иммунолог Ирина Ярцева ранее заявила, что одной из причин частых простуд является недосып. По ее словам, также на состояние здоровья влияет нахождение в местах скопления большого количества людей, среди которых с большой вероятностью есть переносчики заболеваний.