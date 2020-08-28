Имам центральной мечети Назрани попал в больницу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3ee5d3cc-eac3-11ea-85f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Имам центральной мечети Назрани в Ингушетии Хизир-хаджи Цолоев заболел COVID-19, ему потребовалась госпитализация.

Об этом РИА Новости рассказал источник в медицинских кругах региона. По словам собеседника агентства, имам находится в инфекционном отделении Ингушской республиканской клинической больницы. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в Ингушетии зафиксировано 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в республике выявлено 4368 случаев COVID-19 при 76 летальных исходах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирусную инфекцию выявили у бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера и его супруги. 90-летний политик возглавлял госдепартамент во время падения Берлинской стены. Госпитализация супружеской паре не потребовалась.