Имам центральной мечети Назрани попал в больницу с коронавирусом

Имам центральной мечети Назрани в Ингушетии Хизир-хаджи Цолоев заболел COVID-19, ему потребовалась госпитализация.
Об этом РИА Новости
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в Ингушетии зафиксировано 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в республике выявлено 4368 случаев COVID-19 при 76 летальных исходах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирусную инфекцию выявили у бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера и его супруги. 90-летний политик возглавлял госдепартамент во время падения Берлинской стены. Госпитализация супружеской паре не потребовалась.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен