Иеромонах поставил точку в споре о происхождении Благодатного огня Иеромонах Феодорит: Благодатный огонь имеет сверхъестественное происхождение

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Иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков), комментируя решение суда в Афинах по делу журналиста Димитриса Аликакоса, рассказал NEWS.ru, что лично видел, как сходит Благодатный огонь — пламя, которое появляется в Великую субботу накануне Пасхи, в храме Гроба Господня, где, согласно христианским верованиям, воскрес Иисус Христос. Священнослужитель поделился, что замечал его всполохи в разных местах, и выразил уверенность в его чудесном происхождении. При этом он подчеркнул, что происхождение Благодатного огня не имеет значения, поскольку важно лишь то, что он несет. По его мнению, каждый сам выбирает, верить в это или нет.

Феодорит выразил сомнения в том, что архиепископ Исидор лично зажигал огонь от зажигалки. Священнослужитель отметил, что знает «коллегу» лично, и назвал его «благочестивым человеком».

Я верю в его сверхъестественное происхождение. Я несколько раз был на схождении Благодатного огня, я видел всполохи в абсолютно пустых местах храма Гроба Господня, я виде самовозгорание свечей, поэтому я не знаю, что делают в Кувуклии, но огонь сходит, — сказал он.

Феодорит отметил, что суд, оправдавший греческого журналиста, не решает вопрос о происхождении огня, но рассматривает вопрос с юридической точки зрения. По его мнению, дело в том, что людям сложно поверить в повторяющееся из года в год чудо.

На Святой земле (в Иерусалиме. — NEWS.ru) есть три чуда: Благодатный огонь, Иордан, текущий вспять на Крещение Господне, и благодатное облако на горе Фавор в день Крещения Господня. Если про искусственное происхождение огня говорят, то Иордан вспять течь не заставить. Да и облако не под властью людей, — отметил он.

Иеромонах напомнил, что паломники описывали Благодатный огонь еще в первом тысячелетии. Он отметил, что его изображали в виде всполохов молний, подчеркнув, что зажигалок тогда не было. По его словам, людям, которые рассуждают о происхождении этого чуда, не дано знать, что происходит в Кувукулии, но они могут увидеть происходящее в храме.

Просто людям сложно поверить в чудо. Патриарх Феофил говорил, что это не имеет значения — происхождение огня. Что такое чудо? Когда мир, природа радуются Господу. Важно не схождение огня, а то, что он нам несет. Для убеждения неверующих огонь сходит. А если люди не убеждаются, то это их дело. Кто-то выбирает неверие, — заключил иеромонах.

Ранее сообщалось, что в Афинах полностью оправдали греческого журналиста Димитриса Аликакоса, который, по его утверждению, раскрыл тайну происхождения Благодатного огня и в течение пяти лет принимал участие в судебных заседаниях. В 2019 году он опубликовал книгу, оспаривающую это чудо. Также журналист опубликовал 25-минутное видео на YouTube, где архиепископ Исидор — хранитель и настоятель храма Гроба Господня в Иерусалиме, который ежегодно участвует в этой церемонии, признается, что это он зажигает Благодатный огонь.