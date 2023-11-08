«Хуже горячей войны»: в Госдуме ответили на идею передать Киеву активы РФ Депутат Госдумы Арефьев: Россия может национализировать американские активы

Фото: duma.gov.ru

Россия может национализировать американские активы на территории РФ, если США примут решение передать замороженные средства РФ Украине, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он отметил, что подобный сценарий развития отношений Москвы и Вашингтона «хуже горячей войны».

Вы помните, что американцы забрали контрольный пакет акций «Русала». Мы его можем национализировать. Они у нас забрали предприятия «Спецстроя», криогенную промышленность — она находится под протекторатом США. Мы это все можем национализировать. Но это хуже горячей войны. Мы можем ответить, но лучше никому не будет, — добавил депутат.

По его словам, в качестве ответной меры Москва также может запретить российским компаниям работать в США.

Наши активы и в США есть, на них санкции не наложили, так как они нужны США. Мы просто можем запретить им, как Вашингтон запретил «Макдоналдсу» действовать в России, работать в США, — подытожил Арефьев.

Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов.

Согласно документу, госсекретаря наделят полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов страны. В то же время решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией, сможет принимать американский президент. После этого конфискованные средства зачислятся в специальный «фонд поддержки Украины».