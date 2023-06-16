Художник Сафронов представит клип на песню со словами Марии Захаровой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никас Сафронов

Художник Никас Сафронов рассказал NEWS.ru на полях ПМЭФ, что работает над клипом к песне, слова к которой написала представитель МИД РФ Мария Захарова. По его словам, премьера видео с его картинами состоится ближе к Новому году.

Мария Захарова, замечательный человек, мой друг, написала песню новогоднюю, очень духовную. И девочка одна исполнила. Я послушал и сказал: «Можно я сделаю для тебя некий клип с моими картинами». Она говорит: «С удовольствием». И сейчас я этим занимаюсь, — рассказал Сафронов.

По словам художника, в клипе будут присутствовать его картины, измененные с помощью нейросети.

Делается небольшой ролик, я сам его готовлю, рисую, что-то добавляю. И тут как раз пригодился искусственный интеллект, который дает мои картины в других видах, они трансформируются и представляются по-новому, — сообщил Сафронов.

Песни на слова Захаровой уже исполняли такие артисты, как Валерия, Максим Фадеев, Любовь Успенская. Кроме того, дипломат является автором текста композиции June Song в исполнении Люси Чеботиной. Представитель МИД шутила, что песня на английском языке стала вкладом в импортозамещение. Захарова рассказывала, что чаще всего пишет стихи в командировках.