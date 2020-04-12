Мария Захарова написала песню для Фадеева и Валерии

https://static.news.ru/photo/7b968b44-7c74-11ea-bf10-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова написала песню «До предела», которую исполнили Макс Фадеев и Валерия. Скоро на эту песню выйдет клип.

Стихи на песню были написаны ещё полтора года назад, но ждали возможности выйти в свет.

Фадеев взял мой текст, сделал потрясающую музыкальную композицию и прислал ее мне на день рождения, — рассказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

А спустя какое-то время продюсер сообщил дипломату, что споёт песню Захаровой вместе с Валерией. Захарова поясняет, что изначально стихи носили чисто женский характер, так как писала она о своих чувствах. Но Фадеев попросил её изменить текст так, чтобы там была и мужская часть. над этим Мария Захарова трудилась полтора месяца.

Сама она на записи песни не присутствовала, хотя до этого приезжала в студию, чтобы послушать, как певцы будут исполнять её песни.

К слову, это не первый текст, написанный для артистов дипломатом. Песни Захаровой исполняла и Катя Лель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала бывших соотечественников, которых мировая пандемия коронавируса вынудила возвращаться в Россию. По словам дипломата, ежедневно она и другие сотрудники МИД обрабатывают звонки и сообщения от оказавшихся заграницей россиян.