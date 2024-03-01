Худеющим назвали продукты, которые помогут скинуть вес без срывов Нутрициолог Кузина: избежать срывов поможет запас продуктов в холодильнике

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Избежать срывов при похудении поможет запас правильных продуктов в холодильнике, рассказала «Вечерней Москве» нутрициолог Катерина Кузина. По ее словам, те, кто следит за фигурой, должны обязательно иметь под рукой овощи, фрукты, яйца и йогурты без добавок.

Как подчеркнула специалист, если иметь в холодильнике минимальный набор продуктов, из которых можно быстро приготовить полезный ужин или перекус, то и срывов не будет. Нутрициолог также советует заранее отварить яйца и нарезать овощи. Кроме того, можно отварить и заморозить в измельченном виде белое мясо птицы. Так под рукой всегда будут ингредиенты и для второго блюда, и для салата.

Из куриного мяса еще можно сделать бутерброд, но полезным такой перекус будет в том случае, если вместо белого хлеба вы возьмете, например, ржаной или же вовсе зерновые крекеры. Такие крекеры можно вообще держать на кухне, чтобы похрустеть ими в случае внезапного приступа голода, — пояснила она.

Также в базовый набор стоит добавить орехи и набор круп, включая гречку, перловку, полбу и киноа. Регулярное употребление этих круп снижает риск развития многих хронических заболеваний, например, сердечно-сосудистых болезней и диабета.

Ранее нутрициолог Алена Балухтина назвала диету на детском питании одной из самых безумных идей для похудения. Среди других необычных систем питания она отметила диету с помощью ленточных червей или пива.