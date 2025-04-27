Хрустящая рыбка: рецепт сочного минтая на сковороде — обжарка в тесте

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Хрустящая рыбка: рецепт сочного минтая на сковороде — обжарка в тесте

Не знаете, чем разнообразить стол? Предлагаем вам рецепт минтая в хрустящем тесте! Это очень простое блюдо, которое не займет много времени на готовку. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Пошаговый рецепт минтая на сковороде

Сочный минтай в хрустящем тесте можно приготовить всего за 20 минут! Вам для этого понадобится:

филе минтая — 500 г;

мука — 1 стакан;

крахмал (кукурузный или картофельный) — 2–3 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

вода — 100 мл;

соль и перец — по вкусу;

паприка, чесночный порошок — по желанию;

растительное масло.

Способ приготовления вкусного минтая на сковороде

Для начала промойте филе минтая под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на порционные кусочки (примерно 5–7 см).

Самый вкусный минтай готовится в тесте. Для него нужно смешать муку, крахмал, соль, перец и специи по вкусу. В отдельной миске взбейте яйцо и добавьте воду.

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В общую массу далее нужно отправить яичную смесь и хорошенько перемешать, чтобы тесто для филе минтая стало однородным.

По рецепту минтая на сковороде нужно погрузить каждый кусочек рыбы в тесто и обжарить до золотистой корочки. Чтобы приготовить филе минтая, нужно держать кусочки с обеих сторон примерно по 4 минуты. И все! К приготовленному минтаю на сковороде можете добавить любой соус! Сохраняйте рецепт вкусного минтая и радуйте близких.

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