Не знаете, чем разнообразить стол? Предлагаем вам рецепт минтая в хрустящем тесте! Это очень простое блюдо, которое не займет много времени на готовку. Подробнее — в материале NEWS.ru.
Пошаговый рецепт минтая на сковороде
Сочный минтай в хрустящем тесте можно приготовить всего за 20 минут! Вам для этого понадобится:
- филе минтая — 500 г;
- мука — 1 стакан;
- крахмал (кукурузный или картофельный) — 2–3 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- вода — 100 мл;
- соль и перец — по вкусу;
- паприка, чесночный порошок — по желанию;
- растительное масло.
Способ приготовления вкусного минтая на сковороде
Для начала промойте филе минтая под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на порционные кусочки (примерно 5–7 см).
Самый вкусный минтай готовится в тесте. Для него нужно смешать муку, крахмал, соль, перец и специи по вкусу. В отдельной миске взбейте яйцо и добавьте воду.
В общую массу далее нужно отправить яичную смесь и хорошенько перемешать, чтобы тесто для филе минтая стало однородным.
По рецепту минтая на сковороде нужно погрузить каждый кусочек рыбы в тесто и обжарить до золотистой корочки. Чтобы приготовить филе минтая, нужно держать кусочки с обеих сторон примерно по 4 минуты. И все! К приготовленному минтаю на сковороде можете добавить любой соус! Сохраняйте рецепт вкусного минтая и радуйте близких.
Читайте также:
Рецепт вкуснейшей рыбы на мангале: скумбрия будет таять во рту
Ему нет равных: простой рецепт салата с говядиной «Мужской каприз»
Как и где отдыхаем в майские праздники: Карелия, Казань, Тула — топ мест
Как быстро уснуть: советы для тех, кто крутится в постели до полуночи
Что будет, если люди научатся телепатически общаться с животными?