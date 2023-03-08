Храпящим россиянам назвали способы избавиться от «громкой» проблемы Врач-отоларинголог Гончарова: решить проблему храпа можно хирургическим путем

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Избавиться от храпа можно, воздействуя на причину «громкой» проблемы, рассказала NEWS.ru врач-отоларинголог Иляна Гончарова. Если причина в области носа, может помочь хирургическая операция по устранению его деформаций или искривления носовой перегородки, а если дело в ротоглотке, вылечить храп можно с помощью увулопалатопластики, сообщила медик. Сложнее всего приходится, если дыханию мешают проблемы в области шеи.

Если причина в области носа, вам может помочь операция ринопластики, септопластики или вазотомии носовых раковин. Если причина в ротоглотке, хирург может вам предложить увулопалатопластику — пластика мягкого неба с укорочением небного язычка, или удаление небных миндалин, — сообщила Гончарова.

Если дыханию мешают большие узлы на щитовидной железе, то возможно их хирургическое удаление, добавила врач. Увеличение же щитовидной железы и избыток веса необходимо обследовать и лечить у эндокринолога.

Ранее Гончарова рассказала, что главными причинами храпа являются травмы носа, искривленная носовая перегородка, хронический ринит, провисание мягкого неба, увеличенные миндалины или ожирение. Врач предупредила, что следствием храпа может стать гипоксия, что приводит к недосыпу и рассеянности внимания.