«Хранится до сих пор»: Ельцина о подарке Елизаветы II Наина Ельцина: подаренная Елизаветой II шкатулка хранится в музее первого президента России в Екатеринбурге

Фото: Александр Сенцов и Александр Чумичев /ИТАР-ТАСС

Королева Великобритании Елизавета II, Президент РФ Борис Ельцин и его супруга Наина Иосифовна (на снимке справа налево)

Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала в беседе с NEWS.ru о памятном подарке, врученном ей королевой Великобритании Елизаветой II, который до сих пор хранится в музее экс-главы государства в Екатеринбурге. В ходе визита в Москву в 1994 году монархиня передала ей шкатулку с семенами растений из своего сада. По словам Ельциной, они очень быстро прижились.

Я очень обрадовалась этому — всегда любила заниматься садом. Семена прижились на нашей почве, растения из сада королевы выросли и теперь живут в моем саду, и мне это показалось символичным, — сказала Ельцина.

Она добавила, что уход из жизни Елизаветы II — очень горькое событие. По ее словам, королева была нравственным ориентиром для своих подданных, образцом глубокой порядочности, скромности и преданности своей стране.

Она старалась будить лучшие чувства в людях, и мне кажется, ей это удавалось. В этот тяжелый для Великобритании час я хотела бы выразить самые искренние соболезнования королевской семье и всем гражданам страны, — заключила Ельцина.

Королева Великобритании скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал. Ей было 96 лет. Над Букингемским дворцом и Виндзорским замком, главными резиденциями британских монархов, приспущены флаги. После смерти матери наследник престола принц Чарльз взял себе имя Карл III в знак преемственности.