HR-эксперт рассказала, как правильно искать работу HR-эксперт Милюкова: при поиске работы важно не обесценивать себя

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При поиске работы важно не обесценивать себя и свои профессиональные качества, рассказала в беседе с РИАМО эксперт центра занятости Инна Милюкова. Также, по ее словам, не стоит заранее устанавливать себе слишком короткие сроки на трудоустройство.

Часто люди устанавливают себе слишком короткие сроки, в которые они могут трудоустроиться. Если в реальности все проходит совсем иначе, у соискателя снижается уровень мотивации. Чтобы избежать этого состояния, важно заранее программировать свои ожидания на соответствующий стратегии отрезок времени, — посоветовала эксперт.

Еще одним фактором, снижающим мотивацию при поиске работы, специалист назвала отказы от потенциальных работодателей, особенно если соискатель — профессионал своего дела. В этом случае важно фиксировать в специальном дневнике профессиональные и личные достижения. Это поможет соискателю повысить самооценку. В обычную тетрадь можно записывать свои успехи на предыдущих местах работы, а также не менее трех личных достижений ежедневно, причем не обязательно что-то глобальное.

Нужно учитывать все приятные мелочи прошедшего дня: отказ от ненужной покупки, ранний подъем утром, зарядка, чтение книги. Это укрепляет самооценку и не дает себя обесценивать, — объяснила Милюкова.

Ранее стали известны результаты соцопроса, согласно которому 26% россиян сталкивались с гендерной дискриминацией на рабочем месте. При этом некоторые опрошенные заявили, что стали жертвами дискриминации по половому признаку уже на этапе собеседования.