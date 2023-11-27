HR-эксперт раскрыла причины роста спроса на многозадачных сотрудников HR-эксперт Лоикова: спрос на многозадачных сотрудников вырос из-за кризиса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рост спроса на многозадачных сотрудников произошел из-за кризиса, заявила независимый HR-эксперт Зулия Лоикова. Комментируя ситуацию «360», она подчеркнула, что работодатели стремятся сохранить тех людей, которые эффективно работают. По ее словам, в кризисных ситуациях компании чаще отдают предпочтение тем, кто имеет смежные навыки.

В любой кризис происходит оптимизация. Очень важно сохранить то количество людей, которые эффективно работают. Это как «жир», когда в хорошие годы компании могут позволить себе иметь много разноплановых специалистов, но в кризис смотрят на тех, кто имеет смежные навыки, — уточнила HR-эксперт.

Лоикова подчеркнула, что многозадачным работникам готовы достойно платить за результат. В связи с этим зарплата все чаще привязывается к KPI. Она отметила, что работодателю выгоднее выплатить дополнительную финансовую мотивацию одному сотруднику, чем платить за труд нескольких человек.

Компании также стремятся сохранить ценных сотрудников, для которых нет работы по их специальности. HR-эксперт пояснила, что для этого работодатели стараются найти им применение и задействовать в другой деятельности, чтобы работники не теряли мотивацию и чувствовали себя востребованными.

Ранее стало известно, что в России резко вырос спрос на сотрудников с навыком многозадачности. Число вакансий с этой характеристикой увеличилось почти в три раза. За январь — сентябрь 2023 года было опубликовано 368 тысяч подобных объявлений.