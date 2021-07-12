Холод, дождь и ветер: синоптик рассказала, к чему готовиться москвичам

Погода в Москве в ближайшее время будет ветреная, дождливая и холодная, рассказала NEWS.ru главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, температура в столице окажется ниже нормы на четыре градуса.

Погода будет такая, которую мы сейчас наблюдаем за окном. Единственное — дневная температура на неделе будет трансформироваться, немного повышаться, — подчеркнула она.

По её словам, к концу рабочей недели температура достигнет примерно 10 градусов. Ночью воздух будет охлаждаться до 4-9 градусов. В то же время будет «довольно плотный» ветер со скоростью 5-10 м/с.

Улучшения погоды, в смысле того, что температура может подобраться к отметке 15-16 градусов — такое возможно только в последней «пятидневке» сентября, — заключила она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что 25 сентября в европейской части России ожидается потепление до 13 градусов. Однако пасмурный характер погоды не изменится.

Он также рассказал, что сильный ветер и дождь в Москве и Подмосковье наблюдаются из-за того, что на севере европейской части России образовался антициклон, а на юге — глубокий циклон. По словам синоптика, столичный регион в начале недели ожидает сильный дождь, холод и ветер, однако штормового предупреждения не выпускалось.