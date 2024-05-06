Хирурги удалили россиянке опухоль исполинских размеров Онколог Дзасохов: россиянке удалили исполинскую опухоль в 17 кг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациентке Московского областного онкологического диспансера удалили огромную опухоль, занимавшую всю брюшную полость, рассказал NEWS.ru заведующий отделением онкогинекологии № 5 учреждения Алексей Дзасохов. По его словам, из-за новообразования весом 17,5 килограмма 74-летняя женщина не могла передвигаться, принимать пищу и дышать.

В Московский областной онкологический диспансер бригадой скорой помощи была доставлена 74-летняя женщина в крайне тяжелом состоянии с огромной опухолью, исходящей из малого таза. Новообразование занимало всю брюшную полость и не позволяло пациентке лежать на спине, нормально передвигаться, принимать пищу и дышать, — сказал Дзасохов.

Онколог добавил, что новообразование сдавливало женщине органы брюшной полости, из-за чего у нее начинали отказывать почки. После операции их функции начали восстанавливаться. У россиянки также произошел перекрут матки на 720 градусов, хирургам пришлось удалить ей матку вместе с придатками.

Послеоперационный период протекал без осложнений. После результата гистологического исследования пациентке будет определена дальнейшая тактика лечения, — заключил Дзасохов.

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