Хирург рассказал о спасении пациента, которого придавила бетонная плита Подмосковные врачи спасли 25-летнего мужчину с множественными переломами, которого придавила бетонная плита

Медики Каширской больницы спасли 25-летнего пациента, получившего во время строительных работ множественные переломы — молодого человека придавила бетонная плита, рассказал NEWS.ru заведующий хирургическим отделением лечебного учреждения Александр Страчук. Он отметил, что у пострадавшего диагностировали разрыв кишечника и других органов брюшной полости.

Доставили 25-летнего молодой человека с множественными переломами тазовых костей, в том числе крестца, лучевой кости и вывихом локтевого сустава. Его придавила железобетонная плита. У пациента также выявили разрыв кишечника и других органов брюшиной полости. Сначала мы зафиксировали переломы при помощи аппарата наружной фиксации, удалили часть поврежденного кишечника с выведением двух стом, — подчеркнул Страчук.

На втором этапе, добавил врач, специалисты выполнили рассечение множественных спаек брюшной полости, образовавшихся вследствие тяжелой травмы внутренних органов, затем провели реконструктивную операцию по восстановлению кишечника и закрытию стом, обеспечив при этом физиологическое прохождение кишечного содержимого.