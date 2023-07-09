Хирург рассказал, как «почистить печень» после употребления водки Хирург Умнов: «почистить печень» после водки можно овощной диетой, чаем и дробным питанием

Фото: shutterstock

После употребления водки «почистить печень» можно обильным употреблением овощей в любом виде, овсяных и гречневых каш, а также добавлением в рацион нежирного мяса и кисломолочных продуктов, рассказал NEWS.ru преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Врач добавил, что восстановиться помогут физические нагрузки и зеленый чай.

После употребления водки, чтобы почистить печень, ешьте больше овощей, овсяные или гречневые каши, нежирное вареное мясо, кисломолочные продукты. Полезны сливочное масло, компот, кисель. Ешьте небольшими порциями, пять-шесть раз в день. Пейте зеленый чай, он улучшит работу ЖКТ. А физическая нагрузка ускорит выведение из организма продуктов распада алкоголя, — добавил Умнов.

Собеседник также заявил NEWS.ru, что вред от водки можно уменьшить за счет употребления продуктов, богатых йодом и витамином B6. Медик добавил, что йод стимулирует выработку щитовидной железой гормонов, отвечающих за расщепление продуктов распада алкоголя.

Медик посоветовал непосредственно перед трапезой принять препараты — ферменты поджелудочной железы для разгрузки ЖКТ, а также янтарную кислоту, ускоряющую метаболизм алкоголя. Умнов отметил, что перед этим нужно проконсультироваться с врачом.

Ранее Умнов рассказывал, что самостоятельно алкоголик с водочной зависимостью справиться в большинстве случаев не может, необходимо лечение, состоящее из нескольких этапов. Он подчеркнул, что самый эффективный способ избавить пациента от вредной привычки — выработать у него отвращение к употреблению данного напитка.