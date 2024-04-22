Хирург раскрыла детали спасения россиянина от менингита Хирург Ершова: любая боль в ушах может говорить о менингите

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Любые запущенные боли в ушах могут привести к менингиту, рассказала NEWS.ru хирург-оториноларинголог Долгопрудненской больницы в Подмосковье Елизавета Ершова. Она сообщила, что недавно в медучреждение поступил пациент, состояние которого ухудшилось из-за недолеченного отита. У пациента обнаружили гнойный менингит, который едва не лишил его жизни.

В Долгопрудненскую больницу поступил 55-летний мужчина в тяжелом состоянии: со спутанным сознанием, повышенной температурой и отсутствием чувствительности в конечностях. После проведенного обследования врачи диагностировали у него гнойный менингит — воспаление мягких оболочек головного мозга, вызванное распространением инфекции из уха, — объяснила Ершова.

По словам врача, пациенту провели антибактериальную и интенсивную терапию. Во время операции на ухе хирурги удалили гной, а затем наложили швы. Несмотря на запущенность ситуации, слух удалось сохранить. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении.

Ранее врач-невролог Александр Кружалов рассказал, что менингит может развиться как самостоятельно из-за вирусов, бактерий и грибков, так и стать следствием заболеваний лор-органов и дыхательной системы. Как заметил эксперт, заболевание может возникнуть на фоне инфекций трахеи, бронхов и легких.