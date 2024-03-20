Врач перечислил основные причины возникновения менингита Врач Кружалов: менингит может стать следствием ЛОР-заболеваний

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Менингит может развиться как самостоятельно из-за вирусов, бактерий и грибков, так и стать следствием заболеваний ЛОР-органов и дыхательной системы, предупредил врач-невролог Александр Кружалов. В разговоре со «Страстями» специалист отметил, что заболевание может возникнуть на фоне инфекций трахеи, бронхов и легких.

Различают первичные или самостоятельные менингиты и менингиты вторичные, возникшие на фоне другого инфекционного очага, уже присутствующего в организме. Часто источником являются ЛОР-заболевания (среднего уха, пазух носа и другие) и заболевания дыхательной системы (инфекции трахеи, бронхов и легких), — пояснил врач.

Первичные менингиты передаются воздушно-капельным путем или через игрушки, посуду и одежду больного. Также возбудитель может попасть в организм через грязные руки, инфицированную воду и пищу. Кружалов выделил среди основных симптомов нарушения сознания вплоть до комы, головные боли, головокружения, тошноту, спазмы мышц шеи и поясницы, судорожные припадки. Он посоветовал вакцинироваться от менингококковой инфекции, чтобы защитить организм.

Терапевт Ольга Чиркова ранее рассказала, что менингит является тяжелым инфекционным заболеванием, риск заражения не связан с прогулками без шапки в прохладную погоду. Она отметила, что из-за низких температур может возникнуть головная боль, в том числе мигрень.