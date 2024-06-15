Хирург раскрыл, может ли больной ботулизмом заражать других Хирург Умнов: больной ботулизма крайне опасен и заражает окружающих

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Больной ботулизмом крайне опасен и может заразить окружающих, сообщил преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru. По его словам, основным механизмом передачи болезни считается фекально-оральный путь.

Заболевший опасен для окружающих, так как основным механизмом передачи считается фекально-оральный путь. Также бывает раневой ботулизм при попадании земли в рану, — отметил Умнов.

По словам медика, инкубационный период ботулизма — пять суток, после чего возникают тяжелейшие симптомы отравления, такие как рвота, схваткообразный боли в животе, диарея и, что самое главное повреждение нервной системы. Может возникнуть сетка перед глазами и начаться нарушение дыхания, подчеркнул он.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что бактерия ботулизма могла оказаться в московских консервах из-за плохого контроля продукции. По его словам, на предприятии также могли не соблюдать требования к процессам производства, хранения, перевозки и реализации пищевой консервов.

До этого сообщалось о 10 пострадавших в Москве. Известно, что трое ели консервы с тунцом, двое — лобио в вакуумной упаковке. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Им оказывается вся необходимая помощь.