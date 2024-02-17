«Мучительная смерть»: названы органы, больше всего страдающие от пива Хирург Умнов: пиво уничтожает сердце и печень

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Одним из самых вредных напитков для сердца и печени является пиво, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он отметил, что, несмотря на низкое по сравнению с водкой содержание алкоголя, «пенное» способно практически уничтожить оба органа, провоцируя инфаркт и цирроз, чреватый «мучительной смертью».

По его словам, при злоупотреблении пивом из-за его калорийности увеличивается масса тела, растет «пивное пузо», краснеет лицо, увеличиваются молочные железы у мужчин. Собеседник подчеркнул, что пиво крайне вредно для сердца и сосудов из-за высокого содержания кобальта в пене.

У человека расширяются полости сердца и утолщаются его стенки (синдром бычьего сердца). В результате органу требуется большее количество крови, нагрузка на него усиливается, что ведет к быстрому износу сердечных волокон. Также из-за быстрого всасывания пива и переполнения кровеносного русла у человека, страдающего алкогольной зависимостью, развивается гипертония, а также варикозное расширение вен, — отметил Умнов.

Хирург добавил, что чрезмерное употребление пива чревато развитием ишемической болезни сердца, тромбоэмболии легочной артерии, что резко повышает вероятность сердечного приступа. Умнов подчеркнул, что «пенное» пагубно влияет на ЖКТ.

Пиво пагубно влияет и на ЖКТ. В первую очередь частое употребление пива приводит к хроническому гастриту на фоне раздражения слизистых оболочек желудка. Пивной алкоголик страдает от боли и тяжести в животе, появляется горечь во рту, изжога. Постоянное воздействие спиртного разрушает клетки печени, у алкоголика постепенно развивается цирроз, чреватый мучительной смертью, — подытожил Умнов.

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