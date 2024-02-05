Хирург раскрыл детали удаления россиянину почти полуметровой опухоли Архаров: врачи провели успешную операцию по удалению 40-сантиметровой опухоли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты провели успешную операцию по удалению опухоли, общий размер которой составил 40 см, рассказал NEWS.ru заместитель главврача по хирургии Жуковской больницы Александр Архаров. По его словам, операцию удалось провести, не прибегая к большим разрезам, что сократило период реабилитации и свело к минимуму риски осложнений. На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

20-летний молодой человек поступил с жалобами на боли в груди и спине, после проведенного обследования врачи выявили у него большое доброкачественное образование — липофиброму, которая сдавливала спинномозговой канал. Как выяснилось, опухоль исходила из забрюшинного пространства и врастала в поясничную мышцу и спинномозговой канал, сдавливая его на уровне грудного отдела позвоночника. Такое состояние, по словам Архарова, могло привести пациента к невозможности встать на ноги, поэтому было принято решение о проведение операции.

Оперировали две бригады врачей — нейрохирурги и урологи. Первым этапом урологическая бригада лапароскопическим путем удалила опухолевое образование забрюшинного пространства. Вторым этапом нейрохирурги через тот же доступ удалили фрагменты опухоли, проникающие в спинномозговой канал. Общий размер опухоли был около 40 см, — отметил медик.

В декабре 2023 года бригада военных медиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» провела операцию по извлечению взрывателя от выстрела осколочного гранатометного (ВОГ) из спины военнослужащего. Хирурги проводили операцию в бронежилетах, остальных специалистов и пациентов вывели из помещения.