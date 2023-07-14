Хирург раскрыл детали спасения руки москвича от ампутации Подмосковные хирурги спасли от ампутации руки пациента, упавшего со стремянки на металл

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подмосковные медики спасли от ампутации руки 69-летнего мужчину, упавшего со стремянки на металлический лист, рассказал NEWS.ru хирург Раменской больницы Михаил Кошелев. По словам врача, пациент поступил с обширной раной в области правого плеча: у него были фактически перерезаны плечевые артерии, вены и поврежден срединный нерв.

В Раменскую больницу бригада скорой помощи доставила 69-летнего мужчину с обширной раной в области правого плеча. У пострадавшего были фактически перерезаны плечевые артерии, вены и поврежден срединный нерв, из-за чего отсутствовал кровоток в руке. Рана была получена во время проведения ремонтных работ. Мужчина поскользнулся и упал со стремянки, неудачно напоровшись плечом на металлический лист, — добавил Кошелев.

Эксперт подчеркнул, что пациент находился в критическом состоянии, с низким давлением, потеряв 1,5 литра крови. Специалисты провели хирургическую обработку раны, перевязку пересеченной плечевой вены и ушили концы артерии, благодаря чему кровоток в руке был восстановлен.

На все манипуляции у нас было всего 40 минут. Если бы мы не успели, то мужчина бы потерял конечность. Также из-за обильной кровопотери мужчине проводилось переливание крови. На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке. Благодаря профессионализму врачей, функция руки пациента будет полностью восстановлена, — подытожил Кошелев.

Ранее Кошелев рассказал, что медики Раменской больницы спасли 31-летнего мужчину, потерявшего 1,5 литра крови из-за ранения шеи. Он объяснил, что горлышком разбитой бутылки пациенту повредили наружную и внутреннюю яремные вены, а также позвоночную артерию.