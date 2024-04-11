Хирург перечислил опасные пластические операции, популярные среди звезд Хирург Алексанян: маммопластика может привести к хроническим болям в спине

Удаление комков Биша, маммопластика с акцентом на шарообразную грудь и ринопластика являются популярными пластическими операциями среди звезд, но представляют опасность для здоровья, предупредил пластический хирург Тигран Алексанян. В беседе с Lenta.ru специалист уточнил, что шарообразная форма молочных желез выглядит неестественно и вызывает хронические боли в спине.

Во времена популярности актрисы Памелы Андерсон с запросом на грудь шарообразной формы знаменитости приходили к пластическим хирургам поголовно. Тренд быстро обрел популярность и среди обычных женщин, — пояснил Алексанян.

Хирург отметил, что удаление комков Биша, когда убирают лишние жировые отложения в области щек, грозит провисанием кожи. Ринопластика обрела особую популярность с развитием социальных сетей и фоторедакторов. Девушки стали стремиться сделать себе тонкий, короткий и приплюснутый нос. Как уточнил Алексанян, такая форма носа может хорошо смотреться в кадре, но в реальной жизни будет выглядеть нелепо и неестественно.

Солистка группы «Мохито» и участница 10-го сезона шоу «Голос» Диана Оболашвили ранее решилась на пластическую операцию из-за комментариев хейтеров в Сети. Речь идет о ринопластике. Певица сделала операцию в одной из частных клиник Москвы, но не стала это афишировать.