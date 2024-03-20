Российская певица и звезда шоу «Голос» легла под нож из-за хейтеров SHOT: певица Диана Оболашвили решилась на пластическую операцию из-за хейтеров

Солистка группы «Мохито» и участница десятого сезона шоу «Голос» Диана Оболашвили решилась на пластическую операцию из-за комментариев хейтеров в Сети, сообщил Telegram-канал SHOT. Со ссылкой на артистку канал отметил, что речь идет о ринопластике. Певица сделала операцию в одной из частных клиник Москвы, но не стала это афишировать.

В беседе с каналом Оболашвили подтвердила информацию о ринопластике и призналась, что мечтала об этом с 18 лет. По словам певицы, хейтеры лишь усилили ее решимость. Они начали писать ей гадости, и спустя полгода артистка удостоверилась в своем желании изменений.

Оболашвили получила знаменитость благодаря шоу «Голос», где ее наставником был Леонид Агутин. Спустя два года ее пригласили в группу «Мохито». Ее напарником стал Владислав Сударевский.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак посвятила новую программу пластической операции блогера Виктории Бони, поговорив с ее американским хирургом Чиа Чи Као. В интервью медик сообщил, что не работал с Боней по бартеру, она оплатила процедуры полностью и хорошо справилась с реабилитацией. Као также отметил, что после операции Бони к нему стало обращаться больше русских заказчиков, хотя клиенты из Москвы были у него и раньше.