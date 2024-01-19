Хирург назвал популярный напиток, ставший «страшнейшим ядом» для человека Хирург Умнов: водка беспощадна ко всем органам человека и является обычным ядом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водка беспощадна ко всем органам и системам человеческого организма, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он отметил, что популярный напиток является «страшнейшим ядом».

Водка, состоящая из отфильтрованной смеси этилового спирта и воды — страшнейший яд для организма, не щадящий ни одну клетку тела, ни один внутренний орган или систему. Этот, к сожалению популярный, напиток «ведет человека в гроб» длительно, затрагивая в большей или меньшей степени все органы. Из тех, кто водку употребляет регулярно, мало кто перешагивает 50-летний возраст, — добавил эксперт.

Собеседник подчеркнул, что водка провоцирует развитие панкреатита, при котором постепенно отмирают ткани поджелудочной железы. Умнов напомнил, что нарушения в работе данного органа повышают риск развития сахарного диабета.

Водка как канцероген вызывает мутации в клетках тканей, которые чаще всего контактируют с патогеном. Повышается риск онкологии желудка, поджелудочной железы, печени, пищевода. Также из-за изменения гормонального фона у алкоголиков чаще возникает рак половых органов, — подытожил Умнов.

Ранее нарколог Александр Ковтун связал рост числа россиян, страдающих алкоголизмом, с новыми стрессами, а также с генетическими и социокультурными факторами. При этом специалист напомнил, что около 3–5% людей в мире подвержены болезням химической зависимости и склонны к злоупотреблению спиртными напитками независимо от экономических или политических причин.