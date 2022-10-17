Хинштейна попросили проверить Шолохова и Бунина на нетрадиционные отношения Российский книжный союз просит Хинштейна проверить классику на нетрадиционные отношения

Российский книжный союз (РКС) направил письмо председателю комитета по информполитике Госдумы Александру Хинштейну, попросив разъяснить положения законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, пишет «Коммерсант». В письме издатели просят разъяснить, будут ли те или иные сюжеты в классической русской литературе, входящие в школьную программу, подпадать под запрет в случае принятия законопроекта.

Издатели приводят отрывки из произведений, которые могут быть интерпретированы как запретные в соответствии с текстом проекта. Так, сцена растления девочки Матреши в романе «Бесы» Федора Достоевского может быть интерпретирована как пропаганда совращения малолетних, монолог Екатерины из пьесы «Гроза» Александра Островского, перед самоубийством, может быть интерпретирован как пропаганда самоубийства или доведение до самоубийства, говорится в письм, а отрывки из рассказа «Морфий» Михаила Булгакова – как пропаганда наркотиков.