Хакеры круглосуточно атакуют сайт ЦИК России

https://static.news.ru/photo/896d0b40-f5ae-11ea-a6ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сайт Центризбиркома России практически постоянно подвергается кибератакам в ходе единого дня голосования. Об этом рассказал замглавы ЦИК Николай Булаев.

Хакерские идут практически круглосуточно с тем или иным объёмом. Но мы уже как-то к этому адаптировались, — цитирует его ТАСС.

В то же время атак на систему ГАС «Выборы» не зафиксировано. Булаев назвал попытки вмешательства в её работу бессмысленными.

13 сентября является основным днём голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность выразить свою волю досрочно. Выборы разного уровня проходят в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — состоятся довыборы депутатов Госдумы.

Ранее NEWS.ru писал, что на одном из избирательных участках в подмосковном Подольске аннулировали около 100 бюллетеней в связи с возможными нарушениями. В Мособлизбиркоме пообещали досконально разобраться в ситуации и заверили, что инцидент не повлияет на исход голосования.