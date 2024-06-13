Гуляш как в детском саду: секретный рецепт поварих раскрыт — вкус детства

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Многим знаком вкус гуляша из детского сада. Чаще всего его подавали с картофельным пюре. Рецептом такого гуляша из детства поделилась повар Юлия Архипова.

Для приготовления понадобятся килограмм свинины, одна морковь, 200 мл воды, столовая ложка сметаны, столовая ложка томатной пасты, столовая ложка муки, два лавровых листа, соль по вкусу и растительное масло для жарки.

Мясо нужно нарезать на маленькие и тонкие кусочки и обжарить их на сковороде, добавив соль. В это время мешаем в воде сметану и томатную пасту. Получившуюся заправку вливаем к обжаренному мясу и добавляем муку.

В сковороду добавляем морковь, измельченную на терке. Солим, перемешиваем и накрываем сковороду крышкой. Тушить гуляш нужно час на медленном огне, пока свинина не станет мягкой, после чего выложить его на гарнир и подать к столу, передают «Белновости».

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