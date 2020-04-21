Губернатора Ленобласти проверяют на коронавирус

https://static.news.ru/photo/346cede0-83ee-11ea-9d91-fa163e074e61_660.jpg Александр Дрозденко Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ожидает результатов теста на наличие коронавируса. Сдать анализ главе региона пришлось после того, как коронавирусную инфекцию выявили у сотрудников областной администрации.

Представитель пресс-службы правительства Ленобласти рассказал об этом РИА Новости. Собеседник агентства отметил, что Дрозденко сдал тест в обычном порядке как лицо, контактировавшее с заражёнными. Начиная с 21 апреля губернатор работает удалённо. Информацию о болезни сотрудников администрации Дрозденко подтвердил в Instagram.

В Ленинградской области к 21 апреля выявлено 496 случаев заражения COVID-19. Погибших от болезни в регионе до сих пор не было.

Как писал ранее NEWS.ru, полицейские задержали в Ленинградской области 24-летнюю гражданку Украины, у которой подтвердилась коронавирусная инфекция. Она пыталась скрыться.