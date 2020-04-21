Губернатора Ленобласти проверяют на коронавирус

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ожидает результатов теста на наличие коронавируса. Сдать анализ главе региона пришлось после того, как коронавирусную инфекцию выявили у сотрудников областной администрации.
Представитель пресс-службы правительства Ленобласти
В Ленинградской области к 21 апреля выявлено 496 случаев заражения COVID-19. Погибших от болезни в регионе до сих пор не было.
Как писал ранее NEWS.ru, полицейские задержали в Ленинградской области 24-летнюю гражданку Украины, у которой подтвердилась коронавирусная инфекция. Она пыталась скрыться.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен