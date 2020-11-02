Губернатор Петербурга пригрозил жёсткими ограничениями из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/76fcbfde-1d25-11eb-85ea-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов Фото: gov.spb.ru

Санкт-Петербург перешёл критическую отметку по числу заразившихся коронавирусом, и если горожане не будут соблюдать требования, то придётся вводить жёсткие ограничения. Об этом 2 ноября заявил губернатор Александр Беглов.

Мы перешли отметку в 900 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрированы 923 случая заражения. Это критически много. Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, то придётся вводить жёсткие ограничения, — сказал градоначальник в эфире «Радио России».

Беглов добавил, что петербуржцы должны научиться жить в новых условиях и ответственно относиться к безопасности своих близких и окружающих.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остаётся напряжённой. По его данным, в регионах развёрнуты 235 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, из них свободно около 15%. Глава ведомства добавил, что средства на препараты против коронавируса для амбулаторных пациентов доведены до регионов.

В России за последние сутки выявлено 18,2 тысячи случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в стране заразились более 1,6 млн человек. Лидирует по уровню заболеваемости Москва. На втором и третьем местах Подмосковье и Санкт-Петербург соответственно. По уровню заболеваемости в мире РФ находится на четвёртом месте. В первую тройку входят США, Индия и Бразилия, писал NEWS.ru.