Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил принять закон о запрете продажи снюсов на территории региона.
С такой инициативой мы уже обратились в ЗСК. Рассчитываю, что парламентарии нас поддержат, — цитирует губернатора РИА Новости.
Кондратьев пояснил, что в регионе уже зафиксированы случаи тяжёлых отравлений снюсом и запрет направлен на предотвращение подобных происшествий в дальнейшем.
До принятия нормативного акта представители краевых властей будут вместе с сотрудниками полиции и Роспотребнадзора проводить рейды мест торговли. Особое внимание будет обращаться на те, что находятся вблизи социальных учреждений, школ и спортивных клубов,
Ранее NEWS.ru писал, что в Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили штрафовать торговые точки, продающие снюсы. Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова высказалас
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