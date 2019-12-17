https://static.news.ru/photo/1e7c3f02-20d1-11ea-81d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил принять закон о запрете продажи снюсов на территории региона.

С такой инициативой мы уже обратились в ЗСК. Рассчитываю, что парламентарии нас поддержат, — цитирует губернатора РИА Новости.

Кондратьев пояснил, что в регионе уже зафиксированы случаи тяжёлых отравлений снюсом и запрет направлен на предотвращение подобных происшествий в дальнейшем.

До принятия нормативного акта представители краевых властей будут вместе с сотрудниками полиции и Роспотребнадзора проводить рейды мест торговли. Особое внимание будет обращаться на те, что находятся вблизи социальных учреждений, школ и спортивных клубов, сообщает РИА Новости.