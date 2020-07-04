Губернатор Кубани получил документ о выдвижении кандидатом на выборы

https://static.news.ru/photo/bb9cda4c-be08-11ea-85a1-fa163e074e61_660.jpg Вениамин Кондратьев Фото: admkrai.krasnodar.ru

Действующий губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подал в избирком документы для участия в выборах на пост главы региона. Об этом губернатор сам рассказал в своём Telegram-канале.

Ранее кандидатуру Кондратьева предложила партия «Единая Россия», а региональное отделение её поддержало. Его кандидатуры также поддержал российский президент. В конце мая Владимир Путин заявил, что поддержит Кондратьева, если тот будет баллотироваться на следующий срок. При этом он отметил, что окончательное решение по данному вопросу остаётся за жителями края

По итогам приема документов крайизбирком выдал ему письменное подтверждение получения документов о выдвижении, а также разрешение на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата, пишет РИА Новости.

Выдвижение кандидатов на должность губернатора Кубани завершается 5 июля в 18:00, кандидаты должны будут подать документы до 18.00 мск 29 июля.

Кондратьев был назначен врио главы Кубани в апреле 2015 года, после того как должность покинул его предшественник Александр Ткачёв, назначенный впоследствии министром сельского хозяйства. На выборах в сентябре 2015 года Кондратьев набрал 83,64% голосов избирателей.

В настоящее время уведомления о выдвижении кандидатами на пост главы Краснодарского края подали Александр Сафронов от КПРФ, Иван Тутушкин от ЛДПР, Денис Хмелевской от «Справедливой России» и Денис Деулин от Партии социальной защиты.

Ранее действующий губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был выдвинут в качестве кандидата для участия в выборах главы региона от партии «Единая Россия». Решение было принято 4 июля на конференции регионального отделения партии в Пензе. На выдвижение кандидатом от ЕР также претендовал депутат заксобрания области Владимир Кириллов. По итогам голосования, за Белозерцева выступили 119 делегатов, за Кириллова — пять.

Выборы губернатора области пройдут 13 сентября. В этот день также состоятся довыборы депутата Госдумы по Лермонтовскому одномандатному округу. Депутатский мандат стал вакантным после перехода депутата Леонида Левина, представлявшего «Справедливую Россию», на работу в аппарат правительства РФ, писал NEWS.ru.