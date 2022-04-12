Губернатор Дегтярёв пригрозил возмездием распространителям фейков

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв в ходе прямой линии в социальных сетях гарантировал возмездие распространителям фейков про прeзидента России Владимира Путина, армию и правительство рeгиона. По его словам, пользователей не спасут и анонимные Telegram-каналы.

Те, кто распространяет фейки, в том числе и про президента РФ, и про нашу армию, и про органы власти, в том числе Хабаровского края, для кого грязь является стилем жизни, я хочу предупредить вас: мы знаем всех вас поимённо, в том числе в Хабаровском крае. Эти ваши якобы анонимные Telegram-каналы — всех знаем и за каждым придём, каждому будет возмездие, я вам гарантирую, — заявил Дегтярёв.

4 марта президент Владимир Путин подписал закон об уголовном преследовании и крупных штрафах за фейки о действиях ВС РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Так, публичное распространение заведомо ложных сообщений о действиях военных предусматривает до 1,5 млн рублей штрафа либо лишение свободы на срок до трёх лет.

При их распространении должностными лицами или организованной группой предполагается лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. За фейки, повлёкшие тяжкие последствия, предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.