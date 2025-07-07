Грузины готовят это каждый день: лепешки шоти пури — нужно только 5 минут

Грузины готовят это каждый день: лепешки шоти пури — нужно только 5 минут

Грузины готовят это каждый день: лепешки шоти пури — нужно только 5 минут

NEWS.ru предлагает вам быстрый рецепт лепешек на сковороде. И не просто каких-то, а грузинских! Подробнее — в материале.

Это блюдо называется шоти пури. Грузины тащатся с него! Ингредиенты: 1,5 стакана пшеничной муки высшего сорта, 2/3 стакана подогретой питьевой воды, щепотка кристаллической соли, 3 грамма быстрорастворимых дрожжей, 5 граммов сахарного песка (по вкусу).

Рецепт лепешек на сковороде такой: смешиваем воду с дрожжами, сахаром и солью. Оставляем на 120 секунд для активации. Просеянную муку вводите постепенно, вымешивая эластичную массу.

Разделите тесто на несколько порций и раскатайте каждую в пласт овальной формы толщиной около 10 мм. Лепешки на сковороде шоти пури обжаривайте без добавления жиров с двух сторон до появления характерных поджаристых пятен.

Этот грузинский мучной шедевр отлично сочетается с рассольными сырами и хорошо дополняет мясные блюда.