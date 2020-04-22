Группа по мониторингу законодательства во время пандемии начала работу в СФ

Первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Фёдоров возглавил рабочую группу верхней палаты парламента по мониторингу состояния законодательства РФ в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает пресс-служба Совфеда. Рабочая группа займётся сбором, анализом и обобщением информации о состоянии законодательства РФ в условиях меняющейся обстановки. Сенаторы также представят предложения по совершенствованию законодательства, направленные на обеспечение функционирования и развития экономики. Кроме того, рабочая группа займётся организацией взаимодействия федеральных и региональных властей.
Николай Фёдоров поручил членам нового органа представить предложения о нормативных правовых актах, которые нужно принять как можно скорее, и о необходимости внесения изменений в действующие нормы.
Как ранее сообщал NEWS.ru, первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский поддержал предложение Агентства стратегических инициатив о повышении пенсий и зарплат бюджетникам на 5-10%.
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