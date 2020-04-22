Группа по мониторингу законодательства во время пандемии начала работу в СФ

https://static.news.ru/photo/d76a6fc8-8483-11ea-837c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Фёдоров возглавил рабочую группу верхней палаты парламента по мониторингу состояния законодательства РФ в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Совфеда. Рабочая группа займётся сбором, анализом и обобщением информации о состоянии законодательства РФ в условиях меняющейся обстановки. Сенаторы также представят предложения по совершенствованию законодательства, направленные на обеспечение функционирования и развития экономики. Кроме того, рабочая группа займётся организацией взаимодействия федеральных и региональных властей.

Николай Фёдоров поручил членам нового органа представить предложения о нормативных правовых актах, которые нужно принять как можно скорее, и о необходимости внесения изменений в действующие нормы.

Как ранее сообщал NEWS.ru, первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский поддержал предложение Агентства стратегических инициатив о повышении пенсий и зарплат бюджетникам на 5-10%.