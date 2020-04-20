В Совфеде поддержали повышение на 5–10% пенсий и зарплат бюджетников

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Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский поддержал предложение Агентства стратегических инициатив (АСИ) о повышении пенсий и зарплат работников бюджетной сферы. По мнению сенатора, это поможет россиянам справиться с кризисом и поддержит экономику.

Рязанский добавил, что Совфед поддержит увеличение государственного софинансирования пенсий, если правительство попросит. Сенатор считает, что ограничения по коронавирусу и приостановка деятельности предприятий приведут к сокращению поступлений в Пенсионный фонд.

Более 600 миллиардов рублей ежемесячно направляется на выплату пенсий. Федеральный бюджет всегда выступал страховщиком гарантированной выплаты пенсий россиянам, — цитирует сенатора РИА Новости.

По словам Рязанского, пенсии и зарплаты можно увеличить, если государство сможет обеспечить существующие соцгарантии.

Как писал NEWS.ru, 20 апреля экономисты АСИ предложили правительству увеличить пенсии и зарплаты работникам бюджетных отраслей. Выплаты, по мнению главы организации Светланы Чупшевой, должны вырасти на 5–10%.

С 28 марта в России продолжаются нерабочие дни, объявленные из-за вспышки коронавируса. Большинство компаний приостановили работу или перевели сотрудников на удалённый режим.